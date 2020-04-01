Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна ответила на вопрос о том, скольких еще детей она хочет.

«Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых», – ответила Семак в инстасторис.

«Зенит» лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с отрывом в девять очков от второго места.

Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Семак станет дедом – его дочь Майя ждет ребенка

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