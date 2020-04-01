Анна Семак: «Надеюсь здоровья хватит еще на троих-четверых детей»
Семья главного тренера «Зенита» может стать еще многочисленнее.
Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна ответила на вопрос о том, скольких еще детей она хочет.
«Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых», – ответила Семак в инстасторис.
- «Зенит» лидирует в таблице Тинькофф РПЛ с отрывом в девять очков от второго места.
- Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.
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