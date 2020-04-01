Getty Images
«Крылья Советов» могут расформировать из-за долгов
Самарский клуб может отправиться за «Амкаром», «Тосно», ФК «Москва» и другими.
Счетная палата Самарской области намекнула на скорое расформирование футбольного клуба «Крылья Советов» из-за финансовых проблем: долги клуба превышают стоимость его имущества.
«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.
Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», – цитирует представителей Счетной палаты 63.ru.
- После 22 туров чемпионата России «Крылья» занимают предпоследнее место. Тинькофф РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- «Крылья Советов» были основаны в 1943 году. Лучший результат команды – бронза ЧР-2004.
Геркус объяснил, почему «Локо» заплатил за свободного агента Медведева 4 миллиона евро