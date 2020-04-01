«Крылья Советов» могут расформировать из-за долгов

Счетная палата Самарской области намекнула на скорое расформирование футбольного клуба «Крылья Советов» из-за финансовых проблем: долги клуба превышают стоимость его имущества.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.

Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», – цитирует представителей Счетной палаты 63.ru.

После 22 туров чемпионата России «Крылья» занимают предпоследнее место. Тинькофф РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Крылья Советов» были основаны в 1943 году. Лучший результат команды – бронза ЧР-2004.

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