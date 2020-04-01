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РФС приостановил весь футбол в России как минимум до лета
Следующий сезон стартует позже обычного.
Исполком Российского футбольного союза продлил паузу всех соревнований под эгидой организации до 31 мая.
Решение принято на заседании бюро исполкома РФС в среду, 1 апреля. Такая мера связана с борьбой против распространения коронавирусной инфекции, которая признана организацией «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (форс-мажором) для всего российского футбола и его субъектов, и, соответственно, приостановка работы в футбольных клубах вызвана причинами, не зависящими от работодателей и работников». Организация порекомендовала клубам и футболистам обсудить возможное сокращение заработных плат. Решение опубликовано на сайте РФС.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России, у команды 50 очков.
- В России 2777 случаев заражения коронавирусом.
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