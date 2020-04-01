Исполком Российского футбольного союза продлил паузу всех соревнований под эгидой организации до 31 мая.

Решение принято на заседании бюро исполкома РФС в среду, 1 апреля. Такая мера связана с борьбой против распространения коронавирусной инфекции, которая признана организацией «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (форс-мажором) для всего российского футбола и его субъектов, и, соответственно, приостановка работы в футбольных клубах вызвана причинами, не зависящими от работодателей и работников». Организация порекомендовала клубам и футболистам обсудить возможное сокращение заработных плат. Решение опубликовано на сайте РФС.

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