Капитан сборной России Артем Дзюба раскритиковал комментатора Василия Уткина, который часто неоднозначно высказывается в его адрес и адрес «Зенита».

«Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его футбольный клуб смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей. Что ему еще сказать?

Глядя на него, видно, что природа сделала свое дело. Он убивает сам себя. Мне, с одной стороны, его даже жалко – он очень талантливый человек. Не знаю, откуда в нем столько злости и обиды. Я понимаю, что он одинок, и поэтому злится на весь мир. Но меня убивает другое – он помогает Ткаченко, я слышал про эти вбросы. Это большая игра, определенным людям нужно кого-то очернить. А чтобы быть белым и пушистым, есть Вася Уткин», – сказал 31-летний Дзюба в прямом эфире с Тиной Канделаки.

Уткин называл «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.

Артем после 22 туров Тинькофф РПЛ идет лидером в списке бомбардиров, забив 13 мячей. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Уткин: «Дзюба уже давно не человек. Запретите ему рекламироваться детьми»

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