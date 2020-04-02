Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношениях с заместителем спортивного директора клуба и бывшим вратарем Вячеславом Малафеевым.

– Как быть с финансами в такое непростое время?

– Мне кажется, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов не расскажу.

– С Малафеевым советовался?

– Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую.

– Его бизнес процветает?

– Мне кажется, что нет, но точно не знаю, – сказал 31-летний Дзюба в прямом эфире с Тиной Канделаки.

В начале 2018 года между Дзюбой и Малафеевым произошел конфликт: Малафеев не хотел отпускать футболиста в другой клуб для получения игровой практики перед домашним ЧМ.

Артем после 22 туров Тинькофф РПЛ идет лидером в списке бомбардиров, забив 13 мячей. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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