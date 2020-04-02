Отыграть в «Зените» 7 лет и потерять сына. Что стало с Камилом Чонтофальски

Поздней осенью 2007 года Дик Адвокат вызвал в кабинет голкиперов «Зенита» – Малафеева и Чонтофальски. Одного ждал праздник, другого – шок. Дик сказал: «Вы для меня одинаково сильные вратари. Камил, ты сделал хорошую работу, но нам нужны российские игроки в составе. Я ничего не могу сделать. Из-за лимита на легионеров должен играть Слава».

За три последних тура Малафеев не пропустил ни одного мяча, «Зенит» стал чемпионом, и питерская карьера Камила Чонтофальски стремительно загнулась. Сейчас про словака почти не вспоминают – он ушел из клуба больше 10 лет назад и совсем не играл под конец контракта. Но это несправедливо: кажется, именно Камил – самый талантливый вратарь «Зенита» в XXI веке.

Чонтофальски приехал в Петербург в начале 2003 года – его подписал Петржела, который в то межсезонье звал в «Зенит» всех чехословацких друзей. Позже Власта вспоминал, зачем ему понадобился этот вратарь: «Камил был сложным парнем. Таскался за девочками, однажды прибыл на тренировку с ощутимым выхлопом спиртного, после чего я разъярился и выгнал его ко всем чертям. Команда еле упросила меня вернуть его обратно, да и он был напуган происшедшим так, что в дальнейшем стал меняться буквально на глазах. В Питер я его звал без особых опасений, поскольку в мастерстве Камила не сомневался, как и в его человеческих качествах. При взаимной работе они с Малафеевым должны были благоприятно повлиять друг на друга и поспособствовать взаимному росту».

Вячеслав Малафеев («Зенит»)Getty Images

Первый сезон Чонтофальски в «Зените» принято ассоциировать с одним хайлайтом: парень вышел, получил семь банок от «Динамо» (залетали все удары), а потом тут же прилип к скамейке. С одной стороны, все верно – после знаменитых 1:7 в Петровском парке Властимил забил на эксперименты с вратарями и сделал первым номером Малафеева. С другой стороны, важно помнить, что до матча с «Динамо» Чонт провел пару достойных игр. Например, именно с ним в раме «Зенит» дернул чемпионов из «Локомотива» (у Босса случилась истерика), а затем вынес «Спартак» из Кубка Премьер-лиги. Там Камил не ошибался и не привозил, но одна катастрофа отняла у словака пару лет карьеры – следующий полноценный шанс он получил только в 2005 году. До этого Чонтофальски выходил в тех играх, на которые Петржеле было откровенно плевать – либо в Кубке, либо на финише РПЛ, когда матчи фактически становились товарищескими.

Зато потом Камил стал единственным вратарем, который надолго выиграл конкуренцию у праймового Малафеева. До и после этого Вячеслав пожирал других вратарей, но против Чонта-2005 у него вообще не нашлось аргументов. 190-сантиметровый голкипер творил магию на линии, смело рубился на выходах, но главное – фантастически круто забрасывал мяч в атаку после перехватов. Если Малафеев с трудом добивал ногой до центра поля, то Камил швырял туда рукой, причем сильно и очень точно – Аршавин и Кержаков явно кайфовали от этого скилла словацкого вратаря.

Кстати, на трибунах Камила тоже полюбили и даже забыли про 1:7: во-первых, он всегда крайне зрелищно прыгал, во-вторых, оказался ужасно самоотверженным. Иногда Чонтофальски завершал матчи с перебинтованной головой или разбитым носом (как с «Суперфундом» в Кубке УЕФА-2005/06), но стабильно уходил с поля под персональные овации фанов.

Батл Камила и Славы тоже проходил в предельно честной мужской борьбе. Парни не дружили, но уважали и поддерживали друг друга. Самая известная история случилась осенью 2004 года. Тогда Россия и Словакия попали в одну группу отбора на ЧМ-2006 – Малафееву и Чонтофальски пришлось биться за разные команды. Первый матч закончился со счетом 1:1 и запомнился тем, что Андрей Каряка не вонзил Камилу с точки. Спустя пару недель «Зенит» встретился с «Крыльями» в чемпионате, в ворота Славы назначили пенальти, а к мячу опять подошел Каряка. «Смотри, я сейчас позову Чонтофальски. Ты ведь туда же будешь бить?» – по легенде, именно после этого вопроса от Малафеева Андрей смутился и безобразно ткнул мимо ворот. Вряд ли гордый Вячеслав стал бы угрожать Камилом, если бы ненавидел его – наоборот, аура словака помогла «Зениту» выиграть тот матч.

Камил ЧонтофальскиGetty Images

Сам Чонтофальски адекватно относился к тому, что считался дублером Малафеева. Камил понимал: это воспитанник, к тому же русский игрок (лимит появился как раз в 2005-м), так что надо смириться и вкалывать. «Когда я оставался на скамейке, болел за Славу, но было немного грустно, потому что несколько раз я попадал в число запасных только из-за лимита на легионеров», – объяснял Чонт в интервью сайту «Зенита». Но в разговорах с обычными журналистами словак чуть менее сдержан: «Я часто возмущался: почему больше доверяют Малафееву? Я злился на Петржелу. И на Адвоката тоже. Так и говорил: «Мистер, вы что, слепой? Моя команда на тренировке всегда выигрывает, а я не играю. Ребята видят это, а вы нет?» Но теперь я уже спокоен. Я ведь живу на деньги, которые заработал от «Газпрома».

После чемпионства «Зенита» Адвокат вообще перестал ротировать состав. Малафеев стабильно тащил, а Камил грустил на лавке – весь 2008-й он проторчал в запасе. Разочарованный словак настроился уйти, причем в клуб посерьезнее. Чонт уверяет, что был вариант оказаться вторым в «Челси»: «Даже Петр Чех сказал: «Камил – супер, берите его». Но спортивный директор решил никого не подписывать».

Все закончилось летом 2009-го. Сначала Камил удачно подменил травмированного Малафеева и отбил пенальти в игре с «ФК Москва», а потом клуб уволил Адвоката, и тренером временно назначили Анатолия Давыдова. Он увидел, что Слава слишком нервничает – Чонту достался последний шанс закрепиться в основе «Зенита». Казалось, все супер: Камил бодрился и улыбался, даже не представляя, что его ждет.

Камил ЧонтофальскиGetty Images

В августе питерцы спокойно побеждали португальский «Насьональ» (1:0 после гостевых 3:4) в квалификации Лиги Европы, но на последней минуте словак чудовищно провалился на выходе. 1:1, никаких еврокубков. Чонтофальски буквально поедал себя. «Извиняюсь перед всеми болельщиками и игроками. Когда побежал на мяч, был уверен, что успею, но в последний момент свет прожектора ослепил мне глаза. Я потерял ориентацию. Когда поднял голову, увидел поднятые руки португальцев и радость на их лицах. Защитники расположились правильно. Виноват лишь я один. Не готов думать о будущем. Живу настоящим, в котором я – антигерой одного из важнейших для «Зенита» матчей сезона. Буду выкладываться, чтобы еще раз выйти в старте», – говорил Камил, который надеялся, что ему позволят исправиться. Напрасно: та игра стала для него последней со стрелкой на груди.

После «Зенита» Чонтофальски играл еще пять лет – даже в США, хоть и зарабатывал там всего пару тысяч долларов в месяц и жил в минус. Любопытно, что за годы в России Камил перенял привычки типичного русского футболиста: развелся с женой, оставил ей и трем дочкам 90 млн рублей (разумеется, заработанных в Питере), а со второй супругой поженился на пляже возле отеля Дональда Трампа. Кроме того, Камил развлекается и сам: «Я научился фридайвингу, испытал свободное падение, плавал с акулами, а в Грузии даже выскочил на склон на лыжах с вертолета. Еще получил лицензию пилота вертолета – иногда летаю с одного частного хелипорта неподалеку от Праги».

Камил ЧонтофальскиGetty Images

К сожалению, в жизни Чонта далеко не все так сладко, как может показаться. Два года назад он похоронил маленького сына, который утонул в бассейне. Бывший вратарь признался, что до сих пор иногда плачет, когда оказывается один за рулем. «Сын был похож на меня всем: глазами, характером. Его тоже звали Камил, но мы называли его Кейси – по инициалам, ведь он родился в Америке. Мир перевернулся. Даже сейчас не могу видеть старые фотографии. Мы никогда не смиримся с этим», – говорит Чонтофальски.

Он только недавно дошел до кладбища. Ему до сих пор невыносимо больно из-за трагедии, по сравнению с которой ошибка в матче с «Насьоналем» – полнейшая ерунда.

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