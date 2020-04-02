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«Дзюба, иди на ***». Уткин дал лаконичный ответ лидеру «Зенита»
Лапидарнее некуда.
Российский журналист и блогер Василий Уткин записал ответку нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе и генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.
Ранее Дзюба в прямом эфире с Канделаки дал Уткину следующую характеристику: «Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его футбольный клуб смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей. Что ему еще сказать?»
Уткин в ответ зачитал стихотворение Дмитрия Быкова «Кругом теперь полумрак», заменив в нем несколько слов. Вариант стихотворения в исполнении Уткина прозвучал так:
Казалось бы, все уже ваше – земли, слова, права,
Пресса, телек, глава, камни, вода, трава,
И все – от главы до травы – уже такое, как вы,
Такое.
Уже возгласил Госбред, что это на сотню лет,
Уже учрежден Комбед, уже отдался поэт,
Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет
Покоя.
Дмитрий БыковGetty Images
Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,
Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,
По стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад
Параши,
Все, что запрещено, выброшено давно,
Все, что разрешено, заранее прощено,
И всем уже все равно, и все это все равно
Не ваше.
Все уже стало так, как вечно хотел дурак.
Если бы мрак! Нет, кругом теперь полумрак.
Всюду, где не барак, – тина и буерак,
Как в Вольте.
Я все отдам завистнику и врагу,
Ни дня не спрячу, ни слова не сберегу,
Но сделать это вашим я не могу,
Увольте.
Вот тебе баба, дерево, птица,
Воздух, ключ от жилья.
Где тебе этим так насладиться,
Как наслаждался я?
Мой мир отныне тебе завещан
И, в общем-то, изувечен.
Отныне тебе наслаждаться есть чем,
Но насладиться – нечем.
Правильно так говорить при утрате
Жизни, жены, страны.
Эти слова не добры – но, кстати,
Эти слова верны.
От них смутится любая рать,
Пьяная от побед,
Поскольку вы можете все забрать,
Всех замучить и всех задрать,
Все изгадить и все засрать,
Но насладиться – нет.
Наконец, в конце ролика Уткин обратился персонально к Дзюбе: «Ах да, Дзюба... Дзюба, иди на *** [нафиг]».
- «Дзюба, иди на *** [фиг]» – кричалка, которую болельщики «Спартака» исполняли на нескольких матчах своей команды, а также во время игры сборной России против Сан-Марино.
- Уткин называл «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
«А ты, бомж, играй за каждую мусорку». Фанаты «Спартака» растянули баннеры про Дзюбу