Российский журналист и блогер Василий Уткин записал ответку нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе и генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.

Ранее Дзюба в прямом эфире с Канделаки дал Уткину следующую характеристику: «Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его футбольный клуб смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей. Что ему еще сказать?»

Уткин в ответ зачитал стихотворение Дмитрия Быкова «Кругом теперь полумрак», заменив в нем несколько слов. Вариант стихотворения в исполнении Уткина прозвучал так:

Казалось бы, все уже ваше – земли, слова, права,

Пресса, телек, глава, камни, вода, трава,

И все – от главы до травы – уже такое, как вы,

Такое.

Уже возгласил Госбред, что это на сотню лет,

Уже учрежден Комбед, уже отдался поэт,

Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет

Покоя.

Дмитрий БыковGetty Images

Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,

Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,

По стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад

Параши,

Все, что запрещено, выброшено давно,

Все, что разрешено, заранее прощено,

И всем уже все равно, и все это все равно

Не ваше.

Все уже стало так, как вечно хотел дурак.

Если бы мрак! Нет, кругом теперь полумрак.

Всюду, где не барак, – тина и буерак,

Как в Вольте.



Я все отдам завистнику и врагу,

Ни дня не спрячу, ни слова не сберегу,

Но сделать это вашим я не могу,

Увольте.

Вот тебе баба, дерево, птица,

Воздух, ключ от жилья.

Где тебе этим так насладиться,

Как наслаждался я?

Мой мир отныне тебе завещан

И, в общем-то, изувечен.

Отныне тебе наслаждаться есть чем,

Но насладиться – нечем.

Правильно так говорить при утрате

Жизни, жены, страны.

Эти слова не добры – но, кстати,

Эти слова верны.

От них смутится любая рать,

Пьяная от побед,

Поскольку вы можете все забрать,

Всех замучить и всех задрать,

Все изгадить и все засрать,

Но насладиться – нет.

Наконец, в конце ролика Уткин обратился персонально к Дзюбе: «Ах да, Дзюба... Дзюба, иди на *** [нафиг]».

«Дзюба, иди на *** [фиг]» – кричалка, которую болельщики «Спартака» исполняли на нескольких матчах своей команды, а также во время игры сборной России против Сан-Марино.

Уткин называл «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.

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