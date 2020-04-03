Getty Images

Игрок молодежки «Динамо» сравнил свой гол с легендарным голом Бекхэма в 1996-м

Игрок молодежки «Динамо» сравнил свой гол с легендарным голом Бекхэма в 1996-м
Eurosport

1 час назад

Смелая заявка!

Полузащитник молодежного состава «Динамо» Артем Пикарев предложил подписчикам сравнить свой гол с центра поля с одним из лучших мячей экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.

17-летний игрок выложил видеоколлаж: сверху – его гол в ворота молодежки «Локомотива», снизу – мяч 21-летнего Бекхэма за «Манчестер Юнайтед» «Уимблдону», забитый 17 августа 1996 года.

  • Пикарев – воспитанник «Зенита».
  • Бекхэм завершил карьеру в 2013 году, сейчас он владеет клубом «Интер Майами», который в этом сезоне дебютировал в MLS.

У Бекхэмов проблемы с психикой. Дэвида мучает невроз, Викторию – дислексия, детей подвела генетика

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица