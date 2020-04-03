Полузащитник молодежного состава «Динамо» Артем Пикарев предложил подписчикам сравнить свой гол с центра поля с одним из лучших мячей экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.

17-летний игрок выложил видеоколлаж: сверху – его гол в ворота молодежки «Локомотива», снизу – мяч 21-летнего Бекхэма за «Манчестер Юнайтед» «Уимблдону», забитый 17 августа 1996 года.

Пикарев – воспитанник «Зенита».

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году, сейчас он владеет клубом «Интер Майами», который в этом сезоне дебютировал в MLS.

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