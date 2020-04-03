Форвард «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о ситуации в РПЛ, клубы которой начали сокращать зарплаты игроков из-за карантина и пандемии коронавируса.

– Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплаты. «Спартак», например, сократил выплаты на 40 процентов. Что об этом думаете?

– Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке».

– Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке.

– Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

– Минус 40 процентов – это много?

– Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале».

– А игрокам «Барселоны» урезали зарплаты вообще на 70 процентов.

– Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.

– Представим, что у вас отберут эти 40 процентов.

– Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать, – цитирует Панюкова «Советский спорт».

На данный момент зарплаты игроков в РПЛ сократили «Рубин» (на 50%), «Спартак» (на 40%) и «Уфа».

Все футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая.

Мостовой: «Урезание зарплат в РПЛ может пойти на пользу»

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