Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро прокомментировал слова российского нападающего Артема Дзюбы о том, что он мечтает выступать за мадридский «Реал».

«Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Ровно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдет», – приводит слова Кастро «Чемпионат».

Дзюба заявил, что мечтает выступать за «Реал», во время эфира в инстаграме Тины Канделаки.

В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

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