Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал поправку в Конституцию РФ, предложенную первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

«Если бы я был первой женщиной, которая отправилась в космос, сидел бы 50 с лишним лет и так далее... А что плохого она предложила? Ну примут сейчас эту поправку, а где гарантия, что Путина изберут? Или что он пойдет на следующий срок? Может случиться все, что угодно.

Выборная система зависит от людей, которые ходят на выборы. Если все придут на выборы, то насчитать 120% нереально. Если все такие умные, придите на выборы и проголосуйте, а не просто так ратуйте за Россию. Отдайте свой голос, тогда посмотрим. Сидеть и говорить «За нас все решили» глупо. Вы и решили, сидя дома. Идите и проголосуйте», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Терешкова предложила убрать ограничения по срокам для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. Это поможет Владимиру Путину остаться на пятый и шестой сроки.

Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.

Роман – трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА-2007/08, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

Терешкова – мастер парашютного спорта. Ее сделали космонавтом за хорошие выступления на публике

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