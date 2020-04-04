Экс-футболист сборной России Роман Широков порассуждал на тему финансирования крупнейших клубов страны – «Спартака» и «Зенита».

«Вот все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» – это частные инвестиции, конечно. Нефть – везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть – народная, а в «Лукойле» – нет», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Широков завершил карьеру в 2016 году.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 22 туров.

Широков: «А что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?»

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