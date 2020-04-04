«Ты в мир любви мне дверь открыла, построив замок из дождя». Тарасов подарил супруге песню
Дмитрий не в первый раз метит в музыкальные чарты.
Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил супруге Анастасии Костенко музыкальный трек.
В конце марта девушке исполнилось 26 лет, и полузащитник приготовил ей творческий подарок. В треке, длящемся почти 3 минуты, есть, например, следующие строки: «Ты в мир любви мне дверь открыла, построив замок из дождя. Спасибо, что всегда хранила то сердце, где есть ты и я». Полную версию шедевра можно прослушать на странице Костенко Вконтакте.
- В 2016 году Тарасов уже демонстрировал талант к пению и даже запрыгнул на второе место чарта iTunes.
- 32-летний полузащитник получил травму спустя три дня после подписания полноценного контракта с «Рубином».
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