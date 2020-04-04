Ютьюб-канал Lay's Russia опубликовал рекламу чипсов со вкусом соли. В ролике снялся главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

По сюжету ролика популярный поп-исполнитель Егор Крид и голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук (кстати, что он тут делает?) не могут поделить пачку чипсов. В этот момент их спор разрешает Черчесов: Станислав Саламович восстановил справедливость одной фразой – «Парни, тут еще много [чипсов]».

Ранее два экс-игрока «Динамо» – Евгений Марков и Александр Ташаев – попали на банки с газированным напитком Pepsi. Бренды Pepsi и Lay's принадлежат американской транснациональной корпорации PepsiCo.

Лещук выступает за «Динамо» с 2017 года. За это время он провел в составе бело-голубых семь матчей, в которых пропустил пять мячей.

Егор Крид – бывший подписант лейбла Black Star, исполнитель хитов «Самая-самая», «Будильник», «Невеста» и других.

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