Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, как купил кроссовки Nike MAG Back to the Future. Их стоимость оценивается в диапазоне от 15 до 35 тысяч долларов.

«Это старая история. Я купил их лет пять назад, когда, знаешь, реально доллар был нормальный – по 30 рублей. Я купил, не знаю, тысяч за 200 рублей, а в итоге они сейчас 30 тысяч долларов стоят», – сказал Кокорин во время стрима с Александром Кержаковым. Слова игрока «Сочи» приводит Sports.ru.

Nike MAG Back to the Future – лимитированная серия кроссовок, такую обувь носил главный герой голливудского фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай.

По нынешнему курсу один доллар стоит 76 российских рублей.

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