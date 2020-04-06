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Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Жаль, что он сейчас не в «Зените»

Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Жаль, что он сейчас не в «Зените»
Eurosport

41 мин. назад

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун тепло высказался об одноклубнике Александре Кокорине, который выступает на правах аренды за «Сочи».

«Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат. Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», – сказал 25-летний Азмун в прямом эфире с Марией Командной.

  • Иранец перешел в «Зенит» в феврале 2019 года, его предыдущим клубом был «Рубин».
  • В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча и сделал два ассиста, команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

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