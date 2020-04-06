Осенью 2019 года из «Спартака» вышвырнули Олега Кононова. Пока фанаты праздновали и плевались вслед экс-коучу, спортивные медиа повели себя как стервятники: почти все крупные сайты опубликовали опрос в духе «Кто был худшим тренером «Спартака» в новейшей истории?»

Конечно же, с огромным отрывом побеждал носитель пиджака (его презирали даже сильнее, чем вялых Лаудрупа и Якина), но важно понимать: первое место Кононова в рейтинге ненависти – временное и очень мимолетное явление. Главным лузером и подлецом для красно-белой секты надолго (возможно, навсегда) останется Андрей Чернышов – человек, с которым ассоциируют окончательный крах чемпионского «Спартака».

За что его ненавидят?

Не набрал штаб

Андрей Чернышов незадолго до завершения карьеры и работы в «Спартаке»Eurosport

В мае 2003 года молодой президент «Спартака» Андрей Червиченко окончательно разругался с Олегом Романцевым – тот выиграл Кубок России, а спустя пару недель покинул клуб. Вместо легендарного тренера Червиченко пригласил в кабинет двух бывших игроков клуба, Андрея Чернышова и Сергея Юрана. После рукопожатий босс задал феерический по компетентности вопрос: «Кто будет главным?» Учитывая, что Чернышов в то время неплохо практиковал в молодежной сборной России, Юран без вопросов уступил Андрею. Обоим в тот момент было меньше 35 лет, оба не работали на топ-уровне – так себе кандидатуры для того, чтобы вытащить «Спартак» из кризиса.

Смешнее всего Чернышов приглашал тренера вратарей. Андрей пригнал на базу, увидел Алексея Прудникова (занимался с голкиперами при Романцеве) и спросил: «Леш, а ты со мной будешь работать?» Тот повернулся и брезгливо ответил: «С тобой? Ни в коем случае». Так «Спартак» остался не только без Романцева, но и без адекватного штаба.

Слишком любил себя

Сергей Юран вспоминал, что Чернышову очень быстро снесло голову: он каждую секунду наслаждался престижной должностью, никогда не отказывал в интервью, укладывал волосы гелем, светился в телевизоре и оккупировал первые полосы «Спорт-Экспресса». Хрестоматийный пример – шедевральная пресс-конференция Гамулы. Пока Игорь солировал, Андрей широко улыбался и явно кайфовал сам от себя, такого солидного и статусного на фоне тамады из «Черноморца».

Чернышов быстро перестал слушать Юрана и всегда принимал ключевые решения сольно – вероятно, это и привело к краху. Сейчас Андрей смотрит на ту ситуацию гораздо трезвее и адекватнее. «Я был молод по тренерским меркам, думал: «Да я все могу, все умею! Я ж крутой тренер! Сейчас и великому клубу верну былое величие!» Ага, вернул... Наверное, на тот момент я просто не заслужил быть тренером «Спартака». Но сам этого не понимал. И согласился».

Проворачивал мутные сделки

Спустя 10 лет после всех событий Юран вспоминал, по какому принципу «Спартак» приобретал игроков. Чернышов боялся Червиченко и просил Сергея, чтобы тот звонил владельцу и говорил: «Станич – отличный игрок, киевское «Динамо» его хочет, надо отдать 2 млн, да поскорее». Босс выдавал деньги (еще бы – опередить «Динамо»!), а потом выяснялось, что на деле парень не стоит и миллиона. Такие ситуации происходили постоянно – все привело к тому, что Чернышов умолял Юрана, чтобы тот рекомендовал президенту футболистов, которых даже не видел в деле.

До сих пор жива версия, что после отставки Андрея чрезвычайно жестко прессовали за все откаты – ему даже пришлось уехать из России. В любом случае вся вина за комплектование той дримтим (Хрман, Шафар и другие звезды) легла на Чернышова. Фанаты считают, что именно он (вместе с Червиченко) довел клуб до катастрофы, разгребать последствия которой пришлось больше года – более-менее сильный «Спартак» вернулся только в 2005-м.

Кстати, любопытно, что сам Чернышов обвинял в мошенничестве именно Червиченко: «Как-то предложил президенту Вагнера Лава за 2 миллиона. Тот звонит Федуну: «Есть тут игрок за 3,5». Пожалуй, два Андрея стоили друг друга, хотя сложно представить, что босс начал бы дурить миллиардера из «Лукойла» прямо при подчиненном.

Издевался над тактикой, веселил тренировками

В дебютном матче Чернышов проиграл «Ростову» и услышал от Червиченко четкую задачу на сезон: не вылететь. Затем Андрей выдал трехматчевую победную серию – жаль, что тогда не существовало соцсетей, поэтому невозможно почитать восторженные твиты о том, как талантливый молодой тренер стремительно возрождает великий «Спартак».

Разумеется, вскоре все закончилось. Символом беспомощности Чернышова стал разгром от «Локо» – к 60-й минуте чемпионы вели 4:0 (итог – 5:2), а вратарь Шафар за один матч выставил себя на трансфер. Стало ясно, что с таким коучем и составом «Спартаку» реально светит борьба за спасительное 14-е место.

Помимо странных ребят в обойме, опытных игроков «Спартака» смущали тренировочные методы Чернышова: например, прогрессивный мужчина практиковал подкаты и замыкания. Звучит вполне вменяемо, но есть важное уточнение – эти упражнения проводились без мяча. Сам Андрей уверял, что подсмотрел методику на стажировке в Италии.

Кстати, с годами уровень понимания футбола у Чернышова так и не вырос. В одном из свежих интервью он ругал Павлюченко за сонливость и прибил Романа фразой: «В Англии никто не будет ждать, пока ты проснешься. Поэтому у него в АПЛ и не получилось».

Такие суждения простительны для обывателя, но не для профессионала. Дело в том, что в Премьер-лиге у Павлюченко была шикарная статистика: 0,48 гола с игры за 90 минут (21 гол за 3863 минуты). Более того, в лучшем сезоне (2010/11) Роман вообще заколотил 10 мячей с игры и отдал 4 ассиста – на это понадобилось 1560 минут. Получается, в 8 из 10 матчах СуперПав отмечался результативным действием – вряд ли про Рому можно сказать, что у него «не получилось в АПЛ».

Возможно, одобрил допинг

Бромантановый «Спартак» – одно из самых загадочных явлений в истории русского футбола. Как известно, в 2003-м в клубе экспериментировали с допингом, причем неудачно: москвичам жутко повезло, что Егор Титов взял все на себя, а сборная России доехала до Евро. Если бы расследование проводилось тщательнее, Россию бы оставили дома, «Спартак» легко могли выкинуть из Премьер-лиги, а треть состава дисквалифицировали бы на год или два.

До сих пор есть две версии, кто виноват в употреблении бромантана. Андрей Чернышов уверяет, что он ничего не знал о запрещенных веществах, потому что просто тренировал. Но Сергей Юран сдал начальника:

– Чернышов решил, что физическое состояние у команды – ноль. «Надо как-то вылезти, взять эти игры!» Он не думал о здоровье людей. Выигрывает – и снова «СЭ» пишет о нем на первой полосе. Телевидение приезжает. Второй доктор, Щукин, предложил как один из вариантов: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть». Через несколько дней доктор Катулин раздал таблетки перед матчем. Очень аккуратно и не всем. Ковтуну, Деменко, Ващуку, Титову. Объясняя: «Это нормально, стимульнем».

Егор Титов в ноябре 2003-гоGetty Images

Стимульнули действительно замечательно: игроки не могли уснуть, а Деменко стало плохо прямо на поле – во время замены он потопал к чужой скамейке запасных. Чернышов тут же запаниковал и попросил Юрана успокоить взбунтовавшихся игроков, а Сергей попытался образумить тренера: «Не тем занимаешься, прекращай». Но коуча было уже не остановить – он не знал, что делать, и откровенно поплыл. Позже Егор Титов говорил: «Чернышова поставили и дали полный карт-бланш. Но можно творить, а можно вытворять. Чем Андрей и занимался».

Чернышов порулил «Спартаком» в десяти матчах, причем половину из них он выиграл. Это не помогло: после первых серьезных жалоб на бромантан Червиченко уволил молодого коуча, а через 10 с лишним лет дал его работе точнейшую характеристику. «Кто ж знал, что он обделается, как полковая лошадь».

***

После «Спартака» Андрей Чернышов фактически не тренировал заметные российские клубы, но запомнился выдающимся выездом в Данию с молодежкой. 5 удалений, пролет мимо Евро, «судья – скандинав» от Быстрова – ту скандальную игру вспоминают до сих пор, хотя прошло больше 14 лет.

Чернышов нашел себя в нефутбольных странах – он потрудился в Белоруссии, Казахстане, Саудовской Аравии и Кувейте. Иногда ему звонят журналисты, и Андрей с радостью делится впечатлениями от нового проекта. «Тут все перспективно, игроки правда лучше, чем вы думаете», – универсальная фраза, которую он произносит практически после каждого назначения. Но и время в «Спартаке» Андрей вспоминает с теплотой. «Полное право фанатов – меня не любить, критиковать, смеяться надо мной. Да, я вляпался. Но кто от такого застрахован? В «Спартаке» надо было найти козла отпущения. Им сделали меня».

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