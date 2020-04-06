Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил игру зенитовца Александра Кокорина, который на правах аренды выступает за «Сочи».

– Я его считаю лучшим нападающим страны по технической оснащенности, скорости. Это лучший игрок сейчас. Посмотрите, как он играл за «Сочи». Против «Краснодара», например, который претендовал на чемпионство. Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Еременко и Бакаева. Саша делает это легко и на скорости. Вот что его отличает от других наших футболистов.

– Как восприняли его уход из «Зенита»?

– Мне не было понятно, почему [ушел]. Он явно претендовал быть игроком старта «Зенита». Все восторгались его состоянием. Он столько пропустил, но так играет. Это уровень его таланта, его ментальности – он сам себя готовил. Но, конечно, это и уровень нашего чемпионата, – сказал 37-летний Кержаков в прямом эфире инстаграма «Спорт-Экспресса».

В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча и сделал два ассиста, команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

Кержаков – лучший бомбардир «Зенита» за всю историю.

Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Жаль, что он сейчас не в «Зените»

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