Бывший капитан «Спартака» Егор Титов, работавший в тренерском штабе команды, рассказал об отношении к мему «багаж Аленичева».

– Очень много ходило разговоров про «багаж» Аленичева в чемпионстве Карреры. Как вы к этому относились?

– Приятно, что болельщики так оценивали работу предыдущих тренеров. Людям в принципе всегда хочется что-то придумать – разные мемы, интересные факты, которые потом уходят в народ. Так произошло и с «багажом Аленичева». Абсолютно спокойно такое воспринимаю, – сказал 43-летний Титов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го, Титов был его помощником.

На смену пришел итальянец Массимо Каррера, и красно-белые выиграли чемпионат России, начатый под руководством Аленичева. Поэтому появился мем.

«Может, стимульнуть?» Худший тренер в истории «Спартака», которого ненавидят даже спустя 16 лет

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке