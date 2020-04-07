Экс-футболист киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев, ранее назвавший коронавирус фейком, пожаловался на симптомы заболевания после прогулки по Киеву.

«Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5, измерял уже три раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня», – сказал 35-летний Алиев.

19 марта Алиев назвал коронавирус фейком, 22-го признался, что выкинул маску в урну.

На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и шесть забитых мячей.

В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

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