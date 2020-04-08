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Заболотный ответил подписчику, назвавшему его деревом

Заболотный ответил подписчику, назвавшему его деревом
Eurosport

2 ч. назад

А вы видите дерево?

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный выложил в инстаграме видео и ответил на шутку болельщика в комментариях.

28-летний футболист показал технику владения мячом и подписал публикацию: «Стремлюсь к идеальному исполнению, как у Златана Ибрагимовича. Есть потенциал?»

Фолловер спросил в комментариях: «А деревья разве так умеют?»

«А где дерево? Я просто не заметил», – ответил Заболотный.

  • В сезоне-2019/20 Заболотный забил два мяча и отдал три ассиста.
  • После зимней паузы «Сочи» поднялся из зоны вылета на 11-е место Тинькофф РПЛ.

Заболотный – о троллинге от болельщиков: «Гений, легенда? Значит, так и есть!»

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