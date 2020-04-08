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Заболотный ответил подписчику, назвавшему его деревом
А вы видите дерево?
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный выложил в инстаграме видео и ответил на шутку болельщика в комментариях.
28-летний футболист показал технику владения мячом и подписал публикацию: «Стремлюсь к идеальному исполнению, как у Златана Ибрагимовича. Есть потенциал?»
Фолловер спросил в комментариях: «А деревья разве так умеют?»
«А где дерево? Я просто не заметил», – ответил Заболотный.
- В сезоне-2019/20 Заболотный забил два мяча и отдал три ассиста.
- После зимней паузы «Сочи» поднялся из зоны вылета на 11-е место Тинькофф РПЛ.
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