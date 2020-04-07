Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подшутил над нападающим команды Иваном Игнатьевым в инстаграме.

Форвард выложил снимок на фоне автомобиля и подписал: «Дальнобойщик Иван». Слуцкий прокомментировал: «Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев». «Это война», – не оценил подкола игрок. «Не смеши народ: Гулливер не обидит лилипута», – отмахнулся коуч. «Конечно не обидит, он же толстый и ему тяжело достать лилипута», – слабовато парировал нападающий. «Игнат, даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, я с третьей любительской лигой даже играть не стану. Гулливер не толстый. Ну, это для людей с тремя классами образования», – пригвоздил Слуцкий.

Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря 2019 года.

В том же месяце в клуб перешел Игнатьев, до этого выступавший за «Краснодар».

Слуцкий в «Рубине» – это не шаг назад. Возвращение в Россию нужнее, чем болото в Европе

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