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Павлюченко: «Дзюба не может молчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает»
Поэтому и ввязался в конфликт с Уткиным.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал конфликт форварда «Зенита» Артема Дзюбы и спортивного журналиста Василия Уткина.
«Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает», – цитирует 38-летнего Павлюченко «Чемпионат».
- Уткин называл «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
- Павлюченко завершил карьеру в 2019 году в любительском клубе «Знамя» из Ногинска.
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