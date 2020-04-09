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Павлюченко: «Дзюба не может молчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает»

Павлюченко: «Дзюба не может молчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает»
Eurosport

2 ч. назад

Поэтому и ввязался в конфликт с Уткиным.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал конфликт форварда «Зенита» Артема Дзюбы и спортивного журналиста Василия Уткина.

«Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает», – цитирует 38-летнего Павлюченко «Чемпионат».

  • Уткин называл «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
  • Павлюченко завершил карьеру в 2019 году в любительском клубе «Знамя» из Ногинска.

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