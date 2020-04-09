У нападающего «Сочи» Александра Кокорина был замечен противовирусный бейдж.

Кокорин опубликовал новый снимок в инстаграме, где он держит на руках собаку. При этом на штанах Александра можно заметить блокатор вирусов.

Ранее аналогичное устройство заметили на пиджаке пресс-секретаря президента России Владимира Путина – Дмитрия Пескова. Муж Татьяны Навки заявил, что купил бейдж в аптеке и не уверен, что он помогает в борьбе с коронавирусом.

«Стопроцентной гарантии, что эти бейджи помогут, никто не давал. Никем не доказано, что диоксид хлора защитит тебя от вируса. Вирус – это как радиация, его не слышно и не видно. По мне, так это пустая трата средств. Ладно еще молодые, но если ты человек старшего возраста, то не стоит заниматься такими художествами.

Сейчас лучший способ – самоизоляция. Лучше посидеть дома, подумать, почитать и что-то посмотреть. Сейчас у каждого из нас есть шанс, чтобы перезагрузить свою жизнь», – поделился мнением о противовирусных бейджах бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков. Его слова цитирует «Чемпионат».

Блокатор COVID-19 – это бейдж с картриджем, в котором содержится диоксид хлора. Он якобы способен подавлять жизнедеятельность бактерий и вирусов в радиусе около метра.

Кокорин стал игроком «Сочи» в зимнее трансферное окно. Александр присоединился к новому клубу на правах аренды; права на игрока принадлежат «Зениту» из Санкт-Петербурга.

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