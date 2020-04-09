Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что в начале XXI веке его, Андрея Аршавина и Игоря Денисова могли «оптом» продать в московский «Спартак».

«Уйти в «Спартак» мы с Андреем Аршавиным могли намного раньше, за год или за два до моего перехода, при Петржеле. Предлагали меня, Игоря Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то отдать в «Спартак» оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала.

Но, насколько я знаю, тогдашний президент «Спартака», Червиченко, да? Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация – мне сказали, что я не нужен. Вот и все», – заявил Быстров в интервью Bobsoccer.

Быстров перешел в «Спартак» из «Зенита» в 2005 году и вернулся в 2009-м.

Владимир – двукратный чемпион России (2010, 2011/12) в составе «Зенита».

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