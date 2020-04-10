Известный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в перепалку с народным артистом России Валерием Бариновым.

Поводом к конфликту послужило открытое письмо главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который выступил против понижения зарплат у футболистов РПЛ. «Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник. У большинства российских футболистов ситуация похожая», – написал Семин.

Юрий СеминGetty Images

Губерниев отреагировал на слова 72-летнего коуча следующим образом: «О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина. Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать! Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным. Юр Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор ФК «Локомотив».

После этого Баринов позвонил Губерниеву и провел разговор с комментатором на повышенных тонах. «Ох, какие страсти. Позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов. Народный артист РФ позвонил и давай орать, дескать, не трогай Семина и футбол. Ну, с Семиным они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок.

Но насчет футбола... То, что я в нем ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать. Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль. С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!» – написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Дмитрий ГуберниевInstagram

Баринов, в свою очередь, ответил Губерниеву в интервью «Спорт день за днем»: «Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит. Он [Губерниев] покушается на все. С ним даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть. Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него – это запретная тема.

Я с ним один раз комментировал футбол. Не знаю, как сейчас, но тогда он не мог отличить что такое хавбек, а что такое полузащитник. Надо было ему объяснять, как и разницу между офсайдом и положением вне игры, представляете. Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин. Для моськи Губерниев слишком большой. Как Высоцкий пел: «Жираф большой, ему видней». Вот Губерниев такой большой, как жираф! Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Семин для мирового футбола».

Губерниев закончил спор еще одной репликой в телеграме: «Дядя Валера, ну что за дешевый театр? Вот так начнешь обсуждать футболистов, и открываются люди! Дядя Валера, ну что ж так мелковато... Артист».

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