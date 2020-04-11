«Зенит» креативно обыграл вручение Малкому приза лучшего игрока марта по мнению болельщиков.

Бразилец самоизолируется дома, поэтому клуб доставил ему награду с помощью дрона. Аппарат залетел в квартиру футболиста, напугал кота и успешно выполнил миссию. «Это мощно», – выразил Малком одобрение, а после поблагодарил фанатов за статуэтку.

В марте нападающий вернулся на поле после долгого восстановления и забил один мяч – в ворота «Урала».

Игрок выступает за петербуржцев после перехода из «Барселоны» в 2019 году.

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