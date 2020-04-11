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«Зенит» с помощью дрона доставил Малкому приз лучшему игроку марта и напугал его кота
Игрок даже заговорил по-русски.
«Зенит» креативно обыграл вручение Малкому приза лучшего игрока марта по мнению болельщиков.
Бразилец самоизолируется дома, поэтому клуб доставил ему награду с помощью дрона. Аппарат залетел в квартиру футболиста, напугал кота и успешно выполнил миссию. «Это мощно», – выразил Малком одобрение, а после поблагодарил фанатов за статуэтку.
- В марте нападающий вернулся на поле после долгого восстановления и забил один мяч – в ворота «Урала».
- Игрок выступает за петербуржцев после перехода из «Барселоны» в 2019 году.
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