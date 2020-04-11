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«Кто дал им право трогать мои деньги?» Фарфан – о решении «Локо» снизить зарплаты на время пандемии

«Кто дал им право трогать мои деньги?» Фарфан – о решении «Локо» снизить зарплаты на время пандемии
ТАСС

1 час назад

Футболист, не сыгравший ни минуты в этом сезоне, считает действия клуба незаконными.

Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил недовольство решением клуба сократить зарплаты игрокам команды из-за пандемии коронавируса. Юрий Семин сообщил, что игроки согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов.

«Кто дал им право трогать мои деньги? Они прислали мне документ на русском языке. Я разорвал его. Они хотели, чтобы я его подписал», – сказал Фарфан во время прямого эфира в инстаграме экс-игрока сборной Перу Роберто Гизасолы.

  • Фарфан восстанавливается после травмы, он не сыграл в сезоне-2019/20 ни одного матча.
  • «Локомотив» ушел на паузу в чемпионате, занимая второе место в таблице.
  • По последним данным, за время пандемии в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.

Игроки и тренеры «Реала» согласились сократить зарплаты на 10-20%

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