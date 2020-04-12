Спортивный журналист Нобель Арустамян объяснил, почему вратарь ЦСКА и экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев не перешел в европейский клуб.

«Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии. Матч с «МЮ» не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с «Арсеналом»? На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного «толкнуть» эту сделку. Плюс Игорь всегда был и остается предан ЦСКА. Для него это особый клуб», – цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

ЦСКА сыграл с «Манчестер Юнайтед» 3:3 на групповом этапе ЛЧ-2009/10.

Нулевая ничья армейцев с «Арсеналом» датирована ноябрем 2006 года.

Андронов: «Ватцке сказал: «Забудьте об Акинфееве. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог»

Подписывайся на нас ВКонтакте