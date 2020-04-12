«Зенит» составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики

«Зенит» в честь Дня космонавтики 12 апреля составил символическую сборную Юриев из тех игроков с нужным именем, которые сыграли за клуб большее число матчей.

Место в воротах занял бы Юрий Лодыгин, в защите сыграли бы Загуменных, Вернидуб и Деремов, в полузащите – Жирков, Войнов, Пономарев и Мамонтьев, в нападении – Желудков, Герасимов и Соловьев. В запас попали Окрошидзе, Жевнов, Белов, Тимофеев и Гусаков.

Жирков играет за «Зенит» в данный момент, Жевнов числится в тренерском штабе.

Загуменных, Пономарева и Соловьева уже нет в живых.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.

«Зенит» с помощью дрона доставил Малкому приз лучшему игроку марта и напугал его кота

Подписывайся на нас в инстаграме