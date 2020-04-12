Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин встрял в неприятность.

Экс-футболист нарушил карантин и был замечен в бане в компании шатенки – StarHit окрестил девушку новой пассией Андрея Сергеевича и раскрыл некоторые подробности. По данным источника, которые тот называет слухами, подруга Аршавина – проститутка по имени Габриэлла, у которой есть ребенок.

Аршавин дважды был в браке – с Юлией Барановской и Алисой Казьминой. У Андрея четверо детей.

Нападающий завершил карьеру в 2018-м. Его последним клубом был казахстанский «Кайрат».

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