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StarHit: Аршавин нарушил карантин и был замечен в бане с новой девушкой
Андрею Сергеевичу снова нужна любовь и ласка.
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин встрял в неприятность.
Экс-футболист нарушил карантин и был замечен в бане в компании шатенки – StarHit окрестил девушку новой пассией Андрея Сергеевича и раскрыл некоторые подробности. По данным источника, которые тот называет слухами, подруга Аршавина – проститутка по имени Габриэлла, у которой есть ребенок.
- Аршавин дважды был в браке – с Юлией Барановской и Алисой Казьминой. У Андрея четверо детей.
- Нападающий завершил карьеру в 2018-м. Его последним клубом был казахстанский «Кайрат».
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