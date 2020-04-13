Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как развивались его отношения с экс-тренером команды Массимо Каррерой, а также вспомнил, как поставил лайк под постом с критикой коуча.

О назначении Карреры

Аленичев же работал, Аленичев набирал состав команды. Коллектив, да, и тренерский штаб. А потом не заладилось у нас что-то с Лигой Европы, по-моему, с АЕК. Ну, и он взял в штаб Карреру, так Карреру и оставили. Мы ему доверились. Он нам доверил. Так что мы работали. В принципе, все нормально было. Команда была, коллектив был, результат был. Добились единого результата.

Были отличные отношения, никто не говорит ничего. До чемпионства все было идеально, после чемпионства начались какие-то… Он добавил физики и мотивации в команде. Жить команда начала. И эмоциональный фон, и добавился Пилипчук в команду. Он больше акцент давал на тактику.

О лайке

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось… Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены… Вся команда это видела.

Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел, – рассказал 33-летний Глушаков в эфире «Матч ТВ».

При Каррере «Спартак» выиграл чемпионство в сезоне-2016/17.

Глушаков и Ещенко поставили лайк под постом актера Андрея Назарова, который раскритиковал Карреру. Коуч сослал футболистов в дубль.

Сейчас Денис играет за «Ахмат».

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