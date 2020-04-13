Eurosport
Тест: вспомни всех тренеров РПЛ
Квизы
Мужчины, которые делают шоу в чемпионате России.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. Но по возвращении нас ждет шикарное шоу: гонки за золото и места в еврокубках еще не окончены. Плюс непривычно видеть стоящих на вылет «Ахмат» и «Рубин».
А пока – вспомни мужчин, которые устроят это самое шоу после возобновления Тинькофф РПЛ.
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Тест: вспомни бронзовый состав сборной России на Евро-2008