Тест: вспомни всех тренеров РПЛ

Квизы

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. Но по возвращении нас ждет шикарное шоу: гонки за золото и места в еврокубках еще не окончены. Плюс непривычно видеть стоящих на вылет «Ахмат» и «Рубин».

А пока – вспомни мужчин, которые устроят это самое шоу после возобновления Тинькофф РПЛ.

Тест: вспомни игроков из заявки сборной России на ЧМ-2018

Тест: вспомни всех победителей Лиги чемпионов

Тест: вспомни бронзовый состав сборной России на Евро-2008

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