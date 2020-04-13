Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп раскритиковал методы работы бывшего тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова, который был отправлен в отставку по ходу сезона.

«Летом я увидел, что нужен ему, и сказал: «Хорошо, я приеду». Но как тренер порой общался с игроками – я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.

Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный мяч. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас – можешь идти». И совсем потерял мое уважение.

С Хохловым и его штабом у меня вообще не было понимания. Такое случается. Хорошо, что Новиков думает по-другому. Он захотел разозлить меня, чтобы я стал требовать с себя больше. Новиков сказал: «Хочу, чтобы ты играл. Но мне нужно от тебя все». Доверился мне с «Рубином», а потом я забил два «Ростову»…

Возможно, мне и правда нужен пинок под зад, и коуч правильно сделал, что спровоцировал меня. Он понял: когда я раздражен, мне не до шуток и выложусь против кого угодно. Как видите, метод сработал», – цитирует 26-летнего Филиппа Sport24.

44-летний Хохлов отверг обвинения форварда. «Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа – да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против «Сочи». И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», – сказал Хохлов.

Хохлов был уволен из «Динамо» в октябре 2019 года, его заменил Кирилл Новиков.

После ухода на вынужденный перерыв из-за коронавируса «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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