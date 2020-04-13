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«На что не пойдешь ради внимания». Каррера ответил Глушакову

«На что не пойдешь ради внимания». Каррера ответил Глушакову
Eurosport

2 ч. назад

Экс-коуч «Спартака» считает, что у полузащитника были не самые благородные мотивы.

Главный тренер АЕК Массимо Каррера отреагировал на слова Дениса Глушакова о том самом лайке.

«На что не пойдешь ради внимания. Спустя два года ему нужно говорить обо мне, чтобы сохранить хоть немного известности. Потому что если бы он говорил о себе, своей личной и футбольной жизни – всем было бы плевать», – написал Каррера в комментариях в инстаграме. На момент написания новости комментарий удален.

  • При Каррере «Спартак» первое за 16 лет выиграл чемпионство в сезоне-2016/17.
  • Глушаков и Ещенко поставили лайк под постом актера Андрея Назарова, который раскритиковал Карреру. Коуч сослал футболистов в дубль.

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