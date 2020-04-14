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Агент Смольникова заявил об интересе к футболисту из MLS
Экзотичный вариант для русского защитника.
Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал об интересе к футболисту из MLS.
«Какова ситуация с будущим Смольникова? Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.
Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» – это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь – очень хороший парень, и это надо ценить», – приводит слова Маньякова Sport24.
- Контракт 31-летнего Смольникова с петербургским клубом истекает летом 2020 года.
- В составе «Зенита» игрок стал двукратным чемпионом России, завоевал Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.
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