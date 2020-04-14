Бывший судья Сергей Хусаинов намекнул на предвзятость Александра Егорова и его помощь «Зениту» на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС.

– Сейчас российских судей возглавил венгр Кашшаи. Думаете, станет лучше?

– Кашшаи рекомендовал сам Роберто Розетти. А почему он? Почему не немцы или еще кто-то? Да потому что Кашшаи уже работает по заданию Розетти и УЕФА. И где надо прибивает. У Александра Дюкова, который близок к «Зениту», хорошие отношения с Розетти. У них все на мази. Тихо и спокойно.

Когда Дюков говорил, что к Егорову было много претензий, только два клуба воздержались во время голосования. Но Егорова не снимали до последнего. Ему дали время на исправление ошибок. А почему? Потому что надо было довести начатое дело до конца! А сейчас «Зенит», можно сказать, уже чемпион. Дело сделано. И теперь Александр спокойно ушел руководить федерацией футбола Мордовии.

Михаила Вилкова, которого разносили в пух и прах, поставили руководить Нижегородским футболом. Все же очевидно, ребята. О каком качестве судейства можно рассуждать, когда в судейство приходят дети судей? Как Лапочкин может быть назначен на матч Суперкубка, когда за сезон он получил пять двоек?! Ни о каком качестве речь не идет. У нас, к сожалению, сохраняется принцип «свой – чужой», – цитирует Хусаинова «Бизнес Online».

После 22-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» лидирует с 9-очковым преимуществом над «Локомотивом» и «Краснодаром».

27 декабря 2019 года Егоров покинул должность в РФС по собственному желанию.

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