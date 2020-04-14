Квизы

«Спартак» до сих пор держит звание самого частого чемпиона России, но соперники уже подбираются: ЦСКА взял шесть титулов, «Зенит» – пять. Но так ли хорошо шли дела у армейцев и питерцев в чемпионатах СССР? Вспомни, кто чаще побеждал в Советском Союзе.

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