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Тест: вспомни всех чемпионов СССР
Квизы
Ностальгическая история отечественного футбола.
«Спартак» до сих пор держит звание самого частого чемпиона России, но соперники уже подбираются: ЦСКА взял шесть титулов, «Зенит» – пять. Но так ли хорошо шли дела у армейцев и питерцев в чемпионатах СССР? Вспомни, кто чаще побеждал в Советском Союзе.
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