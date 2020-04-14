Экс-кип «Зенита» Вячеслав Малафеев вместе с супругой Екатериной поучаствовали в челлендже с переодеванием. Его суть состоит в следующем: участники меняются одеждой, а у зрителя возникает впечатление, что изменения произошли буквально за секунду.

В ролике, который появился в инстаграме Екатерины, Вячеслав жонглирует мячами с голым торсом, а его супруга стоит рядом в платье. Затем Малафеев оказывается в платье, а Екатерина во вратарских перчатках прикрывает грудь мячами и не решается пожанглировать.

Малафеев выступал за «Зенит» в 1999-2016 гг.

Вячеслав – четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

Дзюба: «Не имею ничего общего с Малафеевым и никому не советую»

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