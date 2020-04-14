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«Где мы? На семь мест выше вас». Твиттер «Зенита» ядерно подколол «Спартак»
Питерцы наслаждаются первой строчкой в турнирной таблице.
Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере качественно подколол конкурентов из московского «Спартака».
В соцсети москвичей появилась следующая запись: «А где вы остаетесь дома?» «На семь мест выше вас», – ответил аккаунт «Зенита».
- «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2019/20. На счету команды Сергея Семака 50 очков.
- «Спартак» идет восьмым с 28 баллами.
- Чемпионат России, как и практически все футбольные и спортивные турниры, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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