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«Где мы? На семь мест выше вас». Твиттер «Зенита» ядерно подколол «Спартак»

«Где мы? На семь мест выше вас». Твиттер «Зенита» ядерно подколол «Спартак»
Eurosport

55 мин. назад

Питерцы наслаждаются первой строчкой в турнирной таблице.

Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере качественно подколол конкурентов из московского «Спартака».

В соцсети москвичей появилась следующая запись: «А где вы остаетесь дома?» «На семь мест выше вас», – ответил аккаунт «Зенита».

  • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2019/20. На счету команды Сергея Семака 50 очков.
  • «Спартак» идет восьмым с 28 баллами.
  • Чемпионат России, как и практически все футбольные и спортивные турниры, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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