«Где мы? На семь мест выше вас». Твиттер «Зенита» ядерно подколол «Спартак»

Англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере качественно подколол конкурентов из московского «Спартака».

В соцсети москвичей появилась следующая запись: «А где вы остаетесь дома?» «На семь мест выше вас», – ответил аккаунт «Зенита».

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2019/20. На счету команды Сергея Семака 50 очков.

«Спартак» идет восьмым с 28 баллами.

Чемпионат России, как и практически все футбольные и спортивные турниры, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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