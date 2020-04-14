Популярный кинокритик Антон Долин прокомментировал список любимых фильмов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба включил в топ-6 картин «Храброе сердце», «Голую правду», «Мстителей», «Властелина колец», «Игры разумов» и «P. S. Я люблю тебя».

«Это выбор настоящего народного героя – голливудские коммерческие фильмы, посвященные победе добра над злом: броские, яркие, полные пафоса. Они разные по жанру, что говорит о широком вкусе. Все эти фильмы рассчитаны на большую аудиторию, никто же не обязан иметь сложный и изысканный вкус в области, которая не является его профессиональной», – приводит слова Долина «Чемпионат».

В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице с 50 очками.

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