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«Выбор настоящего народного героя». Антон Долин оценил список любимых фильмов Дзюбы
Главный кинокритик России считает, что у Артема «широкий вкус».
Популярный кинокритик Антон Долин прокомментировал список любимых фильмов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Ранее Дзюба включил в топ-6 картин «Храброе сердце», «Голую правду», «Мстителей», «Властелина колец», «Игры разумов» и «P. S. Я люблю тебя».
«Это выбор настоящего народного героя – голливудские коммерческие фильмы, посвященные победе добра над злом: броские, яркие, полные пафоса. Они разные по жанру, что говорит о широком вкусе. Все эти фильмы рассчитаны на большую аудиторию, никто же не обязан иметь сложный и изысканный вкус в области, которая не является его профессиональной», – приводит слова Долина «Чемпионат».
- В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
- «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице с 50 очками.
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