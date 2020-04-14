Getty Images

«Выбор настоящего народного героя». Антон Долин оценил список любимых фильмов Дзюбы

«Выбор настоящего народного героя». Антон Долин оценил список любимых фильмов Дзюбы
Eurosport

35 мин. назад

Главный кинокритик России считает, что у Артема «широкий вкус».

Популярный кинокритик Антон Долин прокомментировал список любимых фильмов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба включил в топ-6 картин «Храброе сердце», «Голую правду», «Мстителей», «Властелина колец», «Игры разумов» и «P. S. Я люблю тебя».

«Это выбор настоящего народного героя – голливудские коммерческие фильмы, посвященные победе добра над злом: броские, яркие, полные пафоса. Они разные по жанру, что говорит о широком вкусе. Все эти фильмы рассчитаны на большую аудиторию, никто же не обязан иметь сложный и изысканный вкус в области, которая не является его профессиональной», – приводит слова Долина «Чемпионат».

  • В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
  • «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице с 50 очками.

«Где мы? На семь мест выше вас». Твиттер «Зенита» ядерно подколол «Спартак»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица