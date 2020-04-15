Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию La Gazzetta dello Sport о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Лацио».

«Такая информация не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет», – цитирует Медведева Sport24.

31-летний Дзюба идет первым в списке бомбардиров Тинькофф РПЛ, забив 13 мячей в 21 матче.

«Зенит» ушел на вынужденную паузу из-за коронавируса первым, «Лацио» преследует лидирующий «Ювентус» в Серии А.

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