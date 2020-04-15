Нападающему «Сочи» Александру Кокорину придется вернуть выданную авансом часть зарплаты после сокращения выплат из-за пандемии коронавируса. Ситуацию прокомментировал гендир клуба Дмитрий Рубашко.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», – цитирует Рубашко ТАСС.

Кирилл Логинов, агент и отчим 29-летнего Кокорина, отказался от комментариев по существу. «Думаю, что сейчас не то время, чтобы обсуждать эти вещи. Нормальные люди заняты чем-то другим, а вы пытаетесь копаться в чужих деньгах, думаете, от этого разбогатеете? Надо заканчивать», – приводит его слова «Р-Спорт».

Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды, его основной клуб – «Зенит».

При заключении договора с «Сочи» Кокорину авансом выплатили всю зарплату. После приостановки Тинькофф РПЛ зарплаты игрокам сократили на 50 процентов.

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