Московский «Спартак» из-за роста отказал в просмотре полузащитнику Антону Зиньковкому, который сейчас выступает за «Крылья Советов».

«Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашел, поздоровался, сказал, что он насчет просмотра. На меня просто посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И все. Это было мой самый быстрый просмотр.

Забить «Спартаку» головой? Ну, хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад», – сказал 24-летний Зиньковский в интервью «Матч ТВ».

Рост футболиста – 175 сантиметров.

Зиньковский перешел в «Крылья» в январе 2019 года из «Чертаново». В сезоне-2019/20 он отдал шесть ассистов.

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