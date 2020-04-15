Дзюба хотел помочь Кокорину в деле с арестом через правление Тульской области

Автор Eurosport Павел Городницкий рассказал о том, почему страйкер «Зенита» Артем Дзюба не сразу поддержал партнера по команде Александра Кокорина после ареста осенью 2018 года.

«Артем Дзюба, по моей информации, пытался вписаться за Кокорина не через инстаграм, не вот так показушно, а через какие-то свои связи. В том числе, например, через руководство Тульской области. То есть, Дзюба хотел, чтобы Кокорин вышел из тюрьмы.

Ему сказали: «Тема, не лезь, пожалуйста, там уже не помочь. Они будут сидеть». И когда окончательно стало ясно, что Кокорин и Мамаев просидят до осени 2019 года, Дзюба уже и поддерживал, и отправлял письма Кокорину, и это не тайна. Он поддержал, просто позже. Так что утверждение, будто бы Дзюба проигнорировал арест друга Кокорина – это просто полнейшая чушь», – заявил Городницкий на своем ютьюб-канале.

Осенью 2019 года Кокорин и Мамаев вышли из исправительной колонии.

Мамаев продолжил карьеру в «Ростове», Кокорин – в «Сочи».

Медведев опроверг информацию об уходе Дзюбы в «Лацио»

Подписывайся на нас Вконтакте