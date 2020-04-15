Бывший российский футболист Роман Широков рассказал, почему, по его мнению, экс-коуч сборной России Леонид Слуцкий мало заигрывал его на чемпионате Европы-2016.

– Что сподвигло Слуцкого определить вашу роль как только четвертого на своей позиции?

– Загадка. Наверное, эйфория его захлестнула. Написание книжек о нем, написание фильмов... Подумал, что это он вывел сборную на Евро. Не люди, которые на поле выходили, а он – такой гений, пришел и вывел. Я думаю, по ходу турнира его настигло жесткое разочарование по этому поводу, – отметил Широков. Слова Романа приводит Sport24.

Также Широков рассказал, что удивился плану Слуцкого на матч против сборной Англии (1:1): «В матче с Англией, по версии Слуцкого, нам нужна была скорость, он ее за счет Кокорина и Смолова на флангах якобы добавил. Середина ему была не нужна, я такую установку впервые в своей жизни услышал. Сказали, чтобы запретили давать центральным полузащитникам мяч. Под угрозой расстрела не должны были давать передачи».

На Евро-2016 сборная России набрала одно очко в трех матчах и не вышла из группы.

Широков провел на турнире 80 минут.

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