Если вы из Ижевска, то знаете его.

Если нет – то по крайней мере слышали.

Это же мужик в рубахе, матерящий футболистов в стиле «Газмяса» – вы наверняка помните тот репортаж НТВ, а если нет, смотрите сразу его закулисье.

Так вот, про Тумаева пора делать ремейк «Форреста Гампа» (подразумевается его предприимчивость). Пролетарий и олигарх умещаются в нем так же, как мафиози и народный герой, а бывшие коллеги отзываются как о человеке ответственном, но с изюминкой. Сейчас ему 73, работал вахтовиком, был заказчиком убийства, политиком, президентом, главным по газу и даже шансонье.

Герой этого материала учился в техникуме и в универ не попал из-за вступительных, накануне которых ФРГ раскатала СССР в полуфинале ЧМ-1966 и не дала проспаться. Потом он уехал на вахту в Среднюю Азию, строил газопроводы и стал бригадиром монтажников в 21 год, затем начальником цеха. Газовые турбонасосы Алексеич понимал как Калашников – автомат Калашникова. Просто напойте себе Push It to the Limit из «Лица со шрамом» и читайте текст дальше.

Как-то казахстанцы-газовики испытывали мощность и подняли в насосах давление. Алексеич стоял на мостике в цехе и почуял неладное, будто рванет. Так и произошло: завоняло проводкой, здание задрожало, компрессор взорвался и раскидал пламя по помещению. Когда мужики ломанулись на выход, Тумаев полетел к узловому крану и вопреки инстинкту самосохранения предотвратил катастрофу.

Вы спросите: зачем Eurosport пишет про газовика? Отвечаем: Владимир Тумаев не газовик, а рекордсмен Книги рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный футболист России.

Отвага со взрывом накинула авторитетных очков, так что после Казахстана Тумаева послали в Туркменистан (где нашли месторождения) начальником производственного управления. В 1978-м – в Удмуртию, где Брежнев задумал магистральный газопровод «Пермь – Казань – Горький». Номенклатура знала Алексеича не понаслышке, а по правильному употреблению водки, поэтому протежировала на важных стройках.

В августе 1985-го Тумаева вызвал к себе министр газовой промышленности Василий Динков и заинтриговал: «Владимир Алексеич, здесь мы планируем развивать Ямбургское газоконденсатное месторождение...». После этого Тумаев разбогател и, поскольку очень любил футбол, основал собственный клуб – «Газовик».

«Газовик» начинал с ада – второй группы лиги Удмуртии. Тумаеву пришла идея – заявить самого себя, и вышло неплохо: в шести матчах он забил четыре мяча. Когда клуб вышел во вторую лигу, часть города уже специально ходила на стадион, чтобы лицезреть, как 50-летний толстоватый дядька, участник криминальных и героических хроник города, выходит на второй тайм и вколачивает победный.

Обстоятельство, что босс многотысячного предприятия гоняет мяч с подчиненными, возмущало людей наверху. «Давай-ка заканчивай свой футбол», – намекнули они, но в дело вмешался Виктор Черномырдин (тогда – министр газовой промышленности СССР). Он заезжал в Ижевск и помнил Тумаева по фотоальбому «Союзгазавтотранса», в котором тот с мячом и в коротких шортах улыбался на первой странице. Это умиляло будущего премьера, и между ними даже проскальзывала искра дружбы.

За год до распада страны «Газовик» постучался во вторую лигу. Тумаев тогда почти не играл, но искал финансы и выбивал спортивную базу. «Смотрите: школа в Ижевске – одна из лучших в стране, а «Зенит» [Ижевск] комплектуется своими кадрами и по меркам второй лиги всегда был крепким. И мы хотим полагаться на собственные резервы», – сказал он после очередной неудачи слияния «Газовика» и «Зенита».

Базу в конечном счете дали, но не ту, а новую. «Зенит» сильно сопротивлялся объединению, потому что спонсировался «Ижмашем» (сейчас – «Калашников») и в начале 90-х не предполагал, что дела пойдут по кривой. Вскоре «Зенит» опустился в лигу пониже и вообще исчез, а Тумаеву впервые пришли идеи сотворить ижевский топ-клуб на уровне России.

В следующем сезоне проект вышел в первую лигу и вплоть до 1995-го нажимал кнопки лифта. Тумаев играл роль президента-гонялы: утром звонил в «Газпром» узнать, не дадут ли денег, днем открывал матч-дэй шансон-композицией, а вечером врывался со скамейки на последние 15 минут и вколачивал пенальти.

За карьеру 13-й номер «Газовика» провел 199 матчей и забил девять мячей. «Еще как мочили! Ни седина, ни положение в обществе в расчет не принимаются. Несколько раз откровенно рубили сзади. Впрочем, это же футбол. Наступил на поле «Газпрома», играй и терпи», – вспоминал он уже в новом веке.

А в прошлом он через Черномырдина вышел на газовое руководство и по предварительной договоренности с экс-главой «Газпрома» Ремом Вяхиревым задумал сделать из «Газовика» прообраз современного «Зенита». Вяхирев ответил: «Выходите в высшую лигу – покупаем вам игроков и ставим задачу – еврокубки». Ижевск долго шел в лидерах, но в заключительных турах поплыл и остановился четвертым.

По мнению самого Тумаева, пока он находился в командировке, игроки «Газ-Газа» сдали конкурентам последние игры. На предприятии в соседнем регионе сотрудникам не платили зарплату, и один из них написал в Кремль. Набрал Вячеслав Шеремет (тогда – один из заместителей Вяхирева): «Алексеич, вылетай срочно!» В это время «Газ-Газ» обязан был побеждать в Иркутске и Чите, но Тумаев не проконтролировал: «Если бы я полетел вместе с командой, то вернулся бы через неделю, и меня бы уже сняли с работы. Да и я не мог подвести, потому что очень уважаю Шеремета, а он говорил, что на решение проблемы два дня».

Тумаев признавался, что другие игры – в Ярославле и в Петербурге – игроки тоже сдали: «Было уже сложно играть – приходил в раздевалку, чуть не плакал, обещал заплатить больше, чем соперник. А они говорят: так мы уже получили, пива попили, расслабились и ничего не сможем поменять. Сам я всегда играл по-честному. Колосков, правда, тогда тоже говорил: «Куда этот «Газовик», какая высшая лига, если они в раздевалки ходят через дорогу?»

«Мы же договаривались, – сказал Вяхирев Тумаеву. – Я думал, ты нормальный футболер, а ты такой же, как все. Поэтому давай, ковыряйся в первой лиге дальше». Ижевчане остались в трех очках от проходного третьего места, и впоследствии их аппетиты ослабели: клуб был середняком первого дивизиона, пока «Газпром» позволял. Потом финансирование сократилось и пришлось выходить на губернатора Александра Волкова, который до поры помогал и обещал новый стадион, но «Газовик» все же вылетел во вторую лигу, а Тумаева на 58-м году жизни лично выписал из заявки президент РФС Колосков с аргументацией «У нас профессиональная лига». Тумаев ответил честно: «Было в этом что-то интересное, какая-то дикость. Но я всегда объяснял команде: «Ребята, если я вам мешаю и надоел, могу не выходить». Но они говорили: «Алексеич, ты оденься, чтобы тебя судьи видели, и мы будем знать, что нас на выезде не убьют».

2005 год. «Газовик» – «Нефтехимик» – 3:2. Тот самый Нижнекамск из репортажа приехал в Ижевск на последний тур, который ничего не решал. Перед перерывом хозяева вели 2:0 и заработали пенку, под которую спецом выпустили Тумаева – кипер потащил, но на добивании Алексеич все же всадил свой последний гол в карьере, и как всегда – пыром: «Удар пыром вратари брали очень редко, я это давно приметил и часто пользовался. Раньше мячи были со шнуровкой, и с носка летели мощно, как ядро, и коварно. Играя в мини-футбол, однажды я пробил семиметровый так сильно, что попал голкиперу в грудь, и он упал с мячом прямо в ворота. В другой раз мяч угодил в боковую стойку, отскочил в поле и сбил с ног арбитра. Бить с пыра – высокое искусство. Даже бразильцы «рыжему черту» Кану не могли забить до тех пор, пока Роналдо не ударил с носка».

Это был последний матч Алексеича на профуровне, ну а реальный уровень подсказал бывший арбитр РПЛ Игорь Захаров, пересекавшийся с Тумаевым как футболист в конце 90-х:

– Не забыть игру в Раменском. По приглашению Тумаева, у которого был день рождения, на стадион приехал Черномырдин с газпромовской свитой. Ведем 4:3. До конца – минут 15. На бровке появляется Тумаев. Все в шоке. Обычно он дома выходил на замену, когда мы с разницей в пару мячей вели или полностью контролировали игру. А здесь из последних сил отбиваемся, «Сатурн» напирает – и пожалуйста, президент о себе напомнил!

– Мяч, надо думать, ему не давали?

– Естественно. Мы вообще за центр поля перейти были не в силах. Черномырдин на трибуне хохочет. Разозленный Тумаев побежал назад и кому-то из соперников влепил по ногам. Штрафной. Тумаев в «стенке» – как внушительный игрок. Футболист «Сатурна» зарядил по мячу от души – и точно нашему президенту в печень. Как Тумаев начал его матом крыть! И смех и грех. Победу чудом отстояли. В раздевалку я зашел со словами: «Алексеич, вы спасли команду!»

Мы не увидим голы Тумаева, во-первых, потому что в интернете их нет, во-вторых, потому что не в каждом СИЗО есть футбольное поле. 73-летний мужчина может получить до 20 лет тюрьмы за организацию покушения на убийство бизнес-партнера в 2017-м – он пообещал за него вознаграждение в триста тысяч рублей. Впрочем, с предъявленного в феврале 2018-го обвинения Тумаев находится под домашним арестом в Ижевске – установленный ему в 2001-м кардиостимулятор и ухудшившееся здоровье до сих пор не позволяют суду вынести вердикт.

