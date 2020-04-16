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«Знаешь, какой это кайф и драйв». Акинфеев – об оскорблениях с трибун

«Знаешь, какой это кайф и драйв». Акинфеев – об оскорблениях с трибун
Eurosport

6 мин. назад

Экс-игрок сборной научился наслаждаться хейтом.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями об оскорблениях с трибун.

«Когда все эти фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес... Знаешь, какой это кайф и драйв? Когда я был молодой, то думал: «Почему, это же неприятно, зачем вы это делаете?» Сейчас я стал более сдержанно относится. Футбол существует этим, люди этим дышат, это всего лишь игра. Фанатская игра с футболистами – это тоже игра. Кричать можно все, что угодно. Только ничем не кидаться – это угроза здоровью. А так – кричите, выплескивайте энергию», – рассказал Акинфеев
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  • Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после чемпионата мира-2018.
  • В сезоне-2019/20 он пропустил в 22 матчах за ЦСКА 22 мяча.

Акинфеев ушел из сборной, но замены ему нет. Черчесов должен взять его на Евро, как Игнашевича на ЧМ

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