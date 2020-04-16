Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями об оскорблениях с трибун.

«Когда все эти фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес... Знаешь, какой это кайф и драйв? Когда я был молодой, то думал: «Почему, это же неприятно, зачем вы это делаете?» Сейчас я стал более сдержанно относится. Футбол существует этим, люди этим дышат, это всего лишь игра. Фанатская игра с футболистами – это тоже игра. Кричать можно все, что угодно. Только ничем не кидаться – это угроза здоровью. А так – кричите, выплескивайте энергию», – рассказал Акинфеев