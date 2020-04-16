Форвард «Урала» Павел Погребняк поучаствовал в челлендже, запущенном звездой туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Принял вызов от Криштиану Роналду», – сказал Погребняк. Он выполнил 143 скручивания за 60 секунд и передал эстафету полузащитнику «Урала» Юрию Бавину и капитану екатеринбургской команды Артему Фидлеру.

Португалец сделал 142 повторения в упражнении на пресс, но закончил их за 45 секунд. Таким же было условие совместного челленджа Роналду и компании Nike.

Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года и в 23 матчах забил пять мячей.

Ранее в карьере 36-летний нападающий играл за «Спартак», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно».

Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане

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