Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему бывший капитан «Челси» Джон Терри осенью 2018 года не перешел в московский «Спартак».

«Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в российском посольстве в Лондоне, получил все визы и прошел медосмотр.

Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба. Они писали, что Джон блестяще прошел медосмотр, что с ним побеседовали. За ним даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока привезти.

Но у дочки начался нервный стресс. Джону позвонила директор школы, которая сказала, что его дочь падает на пол, ревет: папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, и он никогда не вернется. У дочки такая с ним связь, просто чудовищная. Терри был вынужден из-за нее закончить карьеру.

В итоге он приехал в Москву и лично извинился перед Федуном за эту ситуацию», – рассказал Гурцкая в YouTube-шоу «Коммент.Шоу». Его цитирует агентство «Р-Спорт».

Терри провел 18 сезонов в составе лондонского «Челси» и ушел оттуда в 2017-м в клуб Чемпионшипа «Астон Виллу».

В октябре 2018-го англичанин спустя месяц после несостоявшегося перехода в «Спартак» завершил спортивную карьеру.

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