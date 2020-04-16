Getty Images
Агент рассказал, почему Терри не перешел в «Спартак»
Спасибо за все, легенда «Спартака»!
Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему бывший капитан «Челси» Джон Терри осенью 2018 года не перешел в московский «Спартак».
«Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в российском посольстве в Лондоне, получил все визы и прошел медосмотр.
Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба. Они писали, что Джон блестяще прошел медосмотр, что с ним побеседовали. За ним даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока привезти.
Но у дочки начался нервный стресс. Джону позвонила директор школы, которая сказала, что его дочь падает на пол, ревет: папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, и он никогда не вернется. У дочки такая с ним связь, просто чудовищная. Терри был вынужден из-за нее закончить карьеру.
В итоге он приехал в Москву и лично извинился перед Федуном за эту ситуацию», – рассказал Гурцкая в YouTube-шоу «Коммент.Шоу». Его цитирует агентство «Р-Спорт».
- Терри провел 18 сезонов в составе лондонского «Челси» и ушел оттуда в 2017-м в клуб Чемпионшипа «Астон Виллу».
- В октябре 2018-го англичанин спустя месяц после несостоявшегося перехода в «Спартак» завершил спортивную карьеру.
Дождь не виноват в том промахе Терри в «Лужниках». У Джона поехала нога из-за странной техники удара